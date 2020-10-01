Вадим Попов: "Положительные эмоции защитят от проблем с сердцем"

Кардиохирург Вадим Попов заявил, что положительные эмоции помогут предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Он рассказал, что часто сердце начинает болеть под воздействием стрессовых ситуаций. Для того чтобы минимизировать влияние негативных эмоций, человеку необходим положительный и добрый настрой.

"Положительные эмоции, безусловно, являются фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний", — цитирует его слова РИА Новости.

Медик пояснил, что если человек добрый, то у него "сердце болит за других", но именно это и помогает ему оставаться психологически здоровым.

Строгой зависимости нет — нельзя сказать, что добрый человек здоров, а злой — нет.

Но в любом случае не стоит исключать связь между душевным состоянием и физическим.

Ранее медики назвали продукты, которые могли бы предотвратить более 50% смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

﻿﻿﻿