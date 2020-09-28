Опрос: медучреждения не готовы ко второй волне COVID-19

Аналитики компаний RNC Pharma и "Доктор на работе" провели опрос выяснили, что 57% российских медиков считают, что медучреждения не готовы ко второй волне COVID-19.

Только 11% респондентов уверены, что поликлиники и больницы смогут справиться с новым всплеском заболеваемости.

Петербургские и московские врачи более позитивно оценивают ситуацию: среди них о полной готовности медицинских учреждений заявили 19%. В регионах с такой позицией согласны лишь 8% опрошенных, сообщает "Медвестник".

Около трети респондентов как из столичных, так и из региональных медучреждений считают, что в целом больницы готов к росту числа заражённых. Более трети считают, что в критической ситуации их снова "бросят на амбразуру". 24% респондентов считают, что лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) не готовы к новой вспышке эпидемии.

К основным проблемам врачи отнесли нехватку специалистов, средств индивидуальной защиты, а также задержки стимулирующих выплат за работу с коронавирусными пациентами.