Диетолог раскрыла неожиданную пользу бананов для здоровья

Врач-диетолог Наталья Пугачёва рекомендует включить в свой рацион такой фрукт, как банан, так как употребление этого продукта благоприятно сказывается на работе нервной системы и сердца, сообщает агентство "Москва".

По словам специалиста, бананы является источником марганца, калия, магния и меди, которые играют важную роль в процессах регуляции артериального давления.

Полезнее всего есть недозрелые бананы, так как в них содержится большое количество устойчивого крахмала, пектина, клетчатки. Но не следует злоупотреблять бананами, так как это очень калорийный продукт.

Людям, которые ведут активный образ жизни, в день можно съедать по 2-3 банана, людям, с лишним весом достаточно одного банана в день. Также не следует злоупотреблять бананы диабетикам и тем, у кого слабый кишечник.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что банановые волокна предложили использовать для производства автомобилей.