Банановые волокна предложили использовать для производства автомобилей

Инженеры из Университета Йоханнесбурга (ЮАР), заявили, что один из сортов бананов под названием "Плантаны", можно использовать в качестве источника прочного и дешёвого материала. Так, из него можно изготавливать автомобильные детали.

Специалисты предлагают использовать обработанное волокно плантанов вместе с углеродной нанотрубкой и эпоксидной смолой, так как это образует композитные материалы.

Преимущества банановых волокон

Главным преимуществом использования данного материала является низкая коррозия и прочность. Кроме того, волокно плантанов отличается лёгкостью и способностью подавлять шум и вибрацию.

Преимущества данного нанокомпозитного материала позволяют использовать его при изготовлении определенных деталей для машин. Но для достижения наилучшего эффекта нужно будет исключить такие недостатки, как впитывание воды, невысокая термостойкость и ударная вязкость.

Ранее "Правда.Ру" писала об автомобиле, который самостоятельно заряжается и ремонтируется.