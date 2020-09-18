Фтизиатры предупреждают о возможной эпидемии туберкулёза

Российские фтизиатры и представители Всемирной организации здравоохранения заявляют о необходимости усиления противотуберкулёзных мероприятий.

Эксперты предупреждают о том, что есть риск возникновения новой эпидемии туберкулеза. Несмотря на то, что данное инфекционное заболевание считается уже хорошо изученным, пандемия коронавируса нарушила план борьбы с этой болезнью.

По прогнозам экспертов ВОЗ, если учитывать то, что в течение трёх месяцев карантина уровень выявляемости туберкулёза снизился на 50%, число летальных исходов от туберкулёза к концу этого года в мире составит 1,85 млн (это на 26% больше, чем в 2018 году).