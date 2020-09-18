Российские фтизиатры и представители Всемирной организации здравоохранения заявляют о необходимости усиления противотуберкулёзных мероприятий.
Эксперты предупреждают о том, что есть риск возникновения новой эпидемии туберкулеза. Несмотря на то, что данное инфекционное заболевание считается уже хорошо изученным, пандемия коронавируса нарушила план борьбы с этой болезнью.
По прогнозам экспертов ВОЗ, если учитывать то, что в течение трёх месяцев карантина уровень выявляемости туберкулёза снизился на 50%, число летальных исходов от туберкулёза к концу этого года в мире составит 1,85 млн (это на 26% больше, чем в 2018 году).
"К сожалению, пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на показатели противотуберкулезной работы. Так, например, мы можем ожидать, что из-за отсутствия полноценного доступа к лечению из-за карантинных мероприятий у ряда пациентов разовьётся лекарственная устойчивость и они перестанут реагировать на лечение.
Кроме того, из-за приостановки скрининговых мероприятий в стране значительно снизилась выявляемость туберкулеза в различных возрастных группах. Это чревато тем, что мы можем упустить активных бактериовыделителей, что также будет способствовать росту заболеваемости.
Сегодня наша задача — не допустить этого, не допустить новой эпидемии туберкулёза, ведь её очень сложно контролировать", — сообщила профессор, доктор медицинских наук, директор ФГБУ "НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" МЗ РФ, президент Российского общества фтизиатров и Ассоциации фтизиатров России Ирина Васильева.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".