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Одуванчик способен защитить от выпадения волос

Для многих людей проблема выпадения волос является актуальной. Часто она связана с генетическими особенностями и её редко удаётся решить. Как сообщает iReactor, есть и другие причины, не связанные с наследственностью, на которые можно оказать влияние. Например, сюда относятся вредные условия окружающей среды и стресс.

Одуванчик способен защитить от выпадения волос

Учёные из Гарвардской медицинской школы считают, что одной из причин выпадения волос являются скрытые воспалительные процессы. Для таких случаев будет актуален корень одуванчика. В результате проведённых исследований учёные доказали, что растение помогает снизить выработку цитокинов — веществ, которые способствуют возникновению воспалений.

В чём секрет эффективности одуванчика?

В состав корня этого цветка входят калий, железо, магний, холин, кальций и другие витамины и микроэлементы. Все эти компоненты питают кожу головы и волосяные фолликулы, благодаря чему волосы становятся более здоровыми.

Кроме того, одуванчик справляется с перхотью. Для достижения хорошего эффекта достаточно ополаскивать волосы отваром из одуванчика.

 

 

 

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