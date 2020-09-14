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Колбасные изделия могут спровоцировать развитие рака

К продуктам, употребление которых способно серьёзно навредить здоровью, относятся колбасные изделия.

Колбасные изделия могут спровоцировать развитие рака

Это связано с тем, что этот вид продуктов подвергается большому количеству химических обработок. Это делается для того, чтобы увеличить срок годности и улучшить вкусовые качества продукта.

Но в процессе всех этих обработок образуются канцерогенные соединения, повышается риск развития рака поджелудочной железы, простаты или кишечника.

Также специалисты советуют исключить из рациона рафинированный сахар, так как он повышает уровень глюкозы, снижая чувствительность к инсулину, что приводит к росту злокачественных клеток. Кроме того, нужно обратить внимание на кукурузный сироп, который приводит к ожирению и нарушению работы сердца.

Газированные и фруктовый соки также содержат большое количество сахара.

Кроме того, следует отказаться от употребления попкорна, так как он провоцирует развитие рака лёгких, печени и поджелудочной железы. Также нужно исключить из рациона выращенный на ферме лосось, так как он многократно подвергается обработкам.

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