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Доктор Мясников: смотреть надо совсем на другие цифры

Доктор Мясников объяснил, что растущая цифра количества заражённых ковидом не должна пугать. Наоборот, это хорошо, что так много людей заболевает. Значит, быстрее появится всеобщий иммунитет к болезни.

"Информация о количестве инфицированных — это абсолютно бессмысленная цифра, которая говорит только о вновь выявленных положительных тестах", — рассказал доктор.

"Вы должны радоваться, что цифра растёт", — сказал Мясников. — Чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее будет достигнут порог "стадного популяционного иммунитета"."

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