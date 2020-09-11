Доктор Мясников объяснил, что растущая цифра количества заражённых ковидом не должна пугать. Наоборот, это хорошо, что так много людей заболевает. Значит, быстрее появится всеобщий иммунитет к болезни.

"Информация о количестве инфицированных — это абсолютно бессмысленная цифра, которая говорит только о вновь выявленных положительных тестах", — рассказал доктор.

"Вы должны радоваться, что цифра растёт", — сказал Мясников. — Чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее будет достигнут порог "стадного популяционного иммунитета"."