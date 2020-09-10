Специалист в области нутрициологии Яна Фрай дала несколько советов по правильному питанию. К примеру, она объяснила, что отсутствие углеводов не поможет держать вес в норме. Для этого всё-таки придётся считать калории. Именно их переизбыток приводит к ожирению, а не то, откуда они взялись. Кроме того, нельзя бесконечно и без последствий для здоровья есть вредную еду.

"Вы спросите: значит, теперь можно совершенно спокойно есть "сникерсы"? И я отвечу: употреблять можно вообще все, однако стоит понимать последствия тех или иных действий. Конечно, можно есть и "сникерсы", только надо учитывать, что​ такие батончики, как и другая подобная еда, почти не содержат важных нутриентов, которые так необходимы нашему организму для нормального функционирования", — пишет специалист в своем микроблоге.

"Вы заметите, как ухудшится сон, также могут выпадать волосы, появятся прыщи, частые простуды и проблемы с пищеварением", — предупреждает Яна Фрай.