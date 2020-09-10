Алкоголь приводит к повышению артериального давления у диабетиков

Специалисты кардиологической ассоциации (США) провели исследование с целью выявить связь между потреблением алкоголя, диабетом второго типа и гипертонией.

Средний возраст участников исследования составил 63 года.

Добровольцев разделили на четыре группы: тех, кто не употребляет алкогольные напитки, слабо пьющих, умеренно пьющих, сильно пьющих.

Одна порция алкоголя равна 40 граммам крепких напитков, 350 граммам пива или 140 граммам вина.

В процессе исследования специалисты контролировали фоновое артериальное давление всех участников. В результате выяснилось, что у слабо пьющих людей давление не повышается.

При умеренном потреблении алкоголя риск повышения артериального давления составлял 79%. Пи этом риск развития гипертонии первой степени повышался на 66%, а риск развития гипертонии второй степени — на 62%.

У людей, которые часто употребляли алкогольные напитки данные показатели повышались на 91%, 149% и 204% соответственно.