Специалисты кардиологической ассоциации (США) провели исследование с целью выявить связь между потреблением алкоголя, диабетом второго типа и гипертонией.
Средний возраст участников исследования составил 63 года.
Добровольцев разделили на четыре группы: тех, кто не употребляет алкогольные напитки, слабо пьющих, умеренно пьющих, сильно пьющих.
Одна порция алкоголя равна 40 граммам крепких напитков, 350 граммам пива или 140 граммам вина.
В процессе исследования специалисты контролировали фоновое артериальное давление всех участников. В результате выяснилось, что у слабо пьющих людей давление не повышается.
При умеренном потреблении алкоголя риск повышения артериального давления составлял 79%. Пи этом риск развития гипертонии первой степени повышался на 66%, а риск развития гипертонии второй степени — на 62%.
У людей, которые часто употребляли алкогольные напитки данные показатели повышались на 91%, 149% и 204% соответственно.
"Хотя есть данные, что лёгкое и умеренное потребление алкоголя положительно влияет на сердечно-сосудистую систему у здоровых людей, мы выяснили, что для больных диабетом второго типа даже умеренное потребление вызывает риск высокого кровяного давления", — пояснил автор исследования Мэтью Синглтон.
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