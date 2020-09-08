Почки являются уязвимым органом человеческого организма. Они повреждаются в результате травм, инфекций. Даже обычная простуда может стать причиной почечных осложнений. О том, как защитить организм от хронической болезни почек, рассказал доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Почки чаще всего всё-таки подвергаются инфекциями. Если человек болеет каким-нибудь хроническим инфекционным заболеванием, то очень часто страдают почки. В таких случаях развиваются аутоиммунные процессы, например, после тяжёлой ангины. В связи с этим после таких перенесённых заболеваний, как ангина, пневмония, коронавирус, через месяц после выздоровления нужно обязательно проверить почки.

Также стоит отметить очень важный момент для девушек и женщин. У них особенности анатомического строения таковы, что очень вредно много сидеть. Нужна тщательная гигиена. Если это нарушается, то могут возникнуть цистит, уретрит, а впоследствии и заболевания почек.

Для оценки здоровья почек нужно 1-2 раза в год сдавать общий анализ мочи", — пояснил эксперт.