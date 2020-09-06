Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России увеличился до 1,04.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Наибольший коэффициент наблюдается в Ханты-Мансийском автономном округе (1,13) и продолжает расти. Наименьший коэффициент (0,98) был отмечен в Красноярском крае.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.