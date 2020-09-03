Специалисты Биофармацевтической компании deCode Genetics (Исландия) провели исследование, с целью выяснить, сколько времени в организме человека могут сохраняться антитела к коронавирусу.
Сотрудники измерили уровни антител более чем 30 000 исландцев.
Оказалось, что 1% жителей страны перенесли коронавирусную инфекцию. У 56% из этой группы диагноз был подтверждён в результате лабораторного анализа методом ПЦР.
У 14% не было официально подтверждённого диагноза, но после контакта с вирусом оказались на карантине.
У 30% человек тесты на антитела выявили перенесённую коронавирусную инфекцию.
У 91% пациентов с подтверждённой ПЦР в течение первых двух месяцев уровень антител повышался уровень антител, а в течение следующих двух месяцев он стабилизировался.
В связи с этим, считают специалисты, спустя четыре месяца после выздоровления человек может снова заразиться.
Полученные результате относятся только к однородной популяции людей в одной стране, поэтому могут отличаться от аналогичных исследований, проводившихся среди жителей других стран.
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