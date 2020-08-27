В российских больницах заканчивается жизненно важный препарат

Из российских аптек исчез жизненно важный препарат для реанимации. Об этом сообщили представили Независимого медицинского сообщества. Эксперты утверждают, что фуросемид в инъекционной форме сейчас не продаётся в аптеках, между тем запасы препарата в больницах уже заканчиваются.

"Мы требуем от чиновников правительства, Минздрава срочно организовать производство раствора или закупки за рубежом, чтобы устранить его дефицит", — говорится в обращении Независимого медицинского сообщества.

Фуросемид используется для лечения пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также больных, которые находятся в реанимации.

Эксперты опасаются, что исчезновение из аптек жизненно важного лекарства может привести к плачевным последствиям.

По словам специалистов, пропажа жизненно необходимых лекарств в России представляет собой системную проблему. Для её решения нужно изменить структуру оборота препаратов.