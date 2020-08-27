В Петербурге разработают цифрового помощника для преподавателей и психологов, работающих в медицинском вузе. Цифровой помощник призван отслеживать обстановку в коллективе и определять эффективность взаимодействия между студентами. О том, для чего нужен цифровой помощник, рассказал председатель Общественного Совета по защите прав пациентов при Росстрахнадзоре Ян Власов.

"С учетом тех трендов, которые сейчас наблюдаются, это неудивительно, что стали ещё и некими дополнительными опциями, которые получили название "цифровые помощники". Это нормально.

Сначала мы разрабатываем правила игры, потом разрабатываем уровень или некие структуры, которые помогают эти правила игры использовать. Следующий шаг — это контроль за их исполнением. Я полагаю, что здесь всё происходит последовательно в рамках совершенно понятной тематики.

Другое дело — почему в вузах? Мне кажется, что на фоне цифровых технологий самыми уязвимыми с точки зрения потери квалификации могут оказаться врачи.

Сейчас студенты сдают экзамены онлайн. Что это значит? К каким специалистам мы попадем через какое-то время? Специалист, который в жизни пациента в глаза не видел? Мы хотим такую медицину?

Видимо, сейчас предпринимается попытка создать хоть какую-то систему, которая могла бы повысить качество специалистов хотя бы таким способом. Я не уверен, что это хорошая идея. Но для того и исследование, чтобы определить, насколько она продуктивна", — заключил эксперт.