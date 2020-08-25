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В Петербурге создадут цифрового помощника для педагогов медвуза

Наука » Технологии

В Петербурге разработают цифрового помощника для преподавателей и психологов, работающих в медицинском вузе.

Данная разработка будет использоваться для исследования деструктивных информационных воздействий в социальных сетях.

Реализацией проекта будут заниматься специалисты лаборатории проблем компьютерной безопасности РАН.

Что будет делать цифровой помощник?

Сообщается, что в задачи цифрового помощника будет входить:

  • отслеживание обстановки в коллективе;
  • определение эффективности взаимодействия между студентами;
  • изучение деструктивных информационных воздействий в социальных сетях.

Психологи разработают для программы рекомендации, на основании которых она будет распознавать негативную информацию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что искусственный интеллект упростит работу врача.

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