В Петербурге создадут цифрового помощника для педагогов медвуза

В Петербурге разработают цифрового помощника для преподавателей и психологов, работающих в медицинском вузе.

Данная разработка будет использоваться для исследования деструктивных информационных воздействий в социальных сетях.

Реализацией проекта будут заниматься специалисты лаборатории проблем компьютерной безопасности РАН.

Что будет делать цифровой помощник?

Сообщается, что в задачи цифрового помощника будет входить:

отслеживание обстановки в коллективе;

определение эффективности взаимодействия между студентами;

изучение деструктивных информационных воздействий в социальных сетях.

Психологи разработают для программы рекомендации, на основании которых она будет распознавать негативную информацию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что искусственный интеллект упростит работу врача.