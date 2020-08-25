В Петербурге разработают цифрового помощника для преподавателей и психологов, работающих в медицинском вузе.
Данная разработка будет использоваться для исследования деструктивных информационных воздействий в социальных сетях.
Реализацией проекта будут заниматься специалисты лаборатории проблем компьютерной безопасности РАН.
Сообщается, что в задачи цифрового помощника будет входить:
Психологи разработают для программы рекомендации, на основании которых она будет распознавать негативную информацию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что искусственный интеллект упростит работу врача.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.