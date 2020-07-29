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Эксперт: "Искусственный интеллект упростит работу врача"

Здоровье

Министерство здравоохранения РФ выступило в поддержку разработки стандартов, которые будут регулировать работу искусственного интеллекта в клинической медицине. О том, какие задачи поможет решить ИИ в области медицины, рассказал заместитель директора Российского научного центра хирургии имени академика Петровского Кирилл Константинов.

"Искусственный интеллект — это действительно востребованная разработка, которую можно использовать в самых разных направлениях медицины.

Рассмотрим, например, ситуацию с коронавирусом. Если в какой-то области концентрируется вся информация о поражении, диагностике, а потом и по лечению, то на основании этих данных искусственный интеллект формирует модель, которая позволит специалисту в этой области, столкнувшемуся со сложным случаем, быстрее с ним разобраться. Можно будет зайти в облачное хранилище, и искусственный интеллект подберет полную информацию о данном пациенте.

Искусственный интеллект — только для врачей

Стоит отметить, что данная разработка предназначена только для медицинского персонала, а не населения. Контролировать через искусственный интеллект работу медиков — это абсурд.

Искусственный интеллект сможет давать рекомендации по диагностике, дополнительным методам исследования, по ведению пациента, назначению тех или иных препаратов. Всё это он будет делать на основании накопленного опыта.

Врач уже решает, воспользоваться ли данными советами или нет.

За лечение пациента отвечает врач

Нужно не забывать о том, что за пациента в любых ситуациях отвечает врач. Он несёт персональную уголовную ответственность. Искусственный интеллект должен помогать врачу в принятии того или иного решения.

Также важно, чтобы доступ к искусственному интеллекту был только для медицинского персонала. Нельзя допустить, чтобы туда проникли люди, которые потом начнут самостоятельно лечить и назначать. У нас и так самолечение развито до предела", — заключил эксперт.

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