Витамин E повышает риск развития онкологии

Учёные из Каролинского института (Швеция)провели исследования, в результате которых было доказано, что витамин Е может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Речь идет именно о препарате витамина Е. Продукты, в которых он содержится, наоборот, полезны для здоровья.

Приём витамина E в чистом виде способен вызвать развитие рака и способствовать появлению метастаз. Это связано с тем, что витамин E активизирует белок, помогающий раковым клеткам получать больше глюкозы и быстрее увеличиваться.

Выводы шведских учёных подтвердили их американские коллеги.

Они также отметили, что у женщин приём витамина E повышает риск развития рака лёгких на 28%. Кроме того, препарат с витамином Е может спровоцировать развитие рака и других органов.

Природный витамин от синтетического отличается составом. Продукты с витамином E содержат больше различных молекул витамина, а в препарате в основном только токоферолы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что витамин D может навредить почкам.