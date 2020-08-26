Уже в раннем возрасте многие девочки начинают пользоваться декоративной косметикой. Сначала они наносят макияж, потом смывают его. Всё это в результате делает кожу нетерпимой к внешним факторам. И к косметике, в том числе. Появляются раздражения, высыпания и прочие проблемы.
"То обилие косметических средств, которое наносится на кожу, приводит к развитию интолерантности: кожа теряет "терпимость" к косметике, не может ее больше переносить и начинает реагировать на любое косметическое средство, с которым был контакт у человека. Даже на очищение кожи. Это тяжелое состояние выражается в постоянном покраснении, зуде, разнообразных высыпаниях", — рассказал Алексей Едемский.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.