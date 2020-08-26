Декоративная косметика вредит коже - врач-косметолог

Уже в раннем возрасте многие девочки начинают пользоваться декоративной косметикой. Сначала они наносят макияж, потом смывают его. Всё это в результате делает кожу нетерпимой к внешним факторам. И к косметике, в том числе. Появляются раздражения, высыпания и прочие проблемы.