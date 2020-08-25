Кофе защитит от рака печени - учёные

Учёные проанализировали многочисленные исследование и пришли к выводу, что регулярное употребление кофе способно защитить организм от развития рака печени.

Австралийские специалисты утверждают, что если бы каждый человек каждый день выпивал по две чашки кофе, то число людей, умерших от рака печени, снизилось бы на сотни тысяч.

Именно такое количество напитка способно уменьшить риск развития рака печени на 38%, а риск смерти от этого заболевания — на 46%. Большее количество кофе (3-4 чашки в день) снижает риск развития рака печени на 41%, а риск летального исхода — на 71%.

Эксперты решили провести исследование, чтобы выяснить, что произойдёт, если люди начнут каждый день пить 2-4 чашки ароматного напитка.

В 2016 году в мире от рака печени умерли 1 240 201 человек. Оказалось, что если бы люди стали выпивать по две чашки кофе в день, то число смертельных исходов сократилось бы на 452 861 случай. Четыре чашки ароматного напитка позволили бы сохранить жизни 723 287 человек.