Грудное молоко поможет в лечении COVID-19 - учёные

Китайские учёные выяснили, что в грудном мороке содержатся соединения, которые способны подавлять частицы COVID-19. Данные вещества являются природными антисептиками. По мнению исследователей, грудное молоко может стать основой нового препарата от коронавируса.

Специалисты из университетов Пекина и Нанкина провели эксперимент. Они ввели добровольцам, предварительно заражённым ослабленным в лаборатории коронавирусом, грудное молоко, смешивая его с кровью.

Оказалось, что содержащиеся в молочной сыворотке протеины способны противостоять коронавирусной инфекции. Кроме того, они эффективно справляются с вирусом панголинов.

Также учёные исследовали козье и коровье молоко, которое тоже способно справляться с вирусами. Но для этого оно не должно проходить тепловую обработку. Эксперимент показал, что кипячёное молоко не оказывает никакого противодействия коронавирусу.

Ранее Минздрав разрешил принимать ибупрофен для лечения коронавируса.