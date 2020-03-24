Минздрав разрешил принимать ибупрофен для лечения коронавируса

Минздрав выразил согласие в позицией ВОЗ, заявившей, что от коронавируса нужно лечиться ибупрофеном. Пациентам его можно назначать параллельно с парацетамолом.

"В данном случае очень важно соблюдать рекомендации врача. Подходящее лекарство должен назначить врач и составить план лечения", — сообщили в ведомстве.

На данном этапе ВОЗ общается с врачами и не получает от них информации о негативном воздействии ибупрофена.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае разработано эффективное лекарство от коронавируса.