Минздрав выразил согласие в позицией ВОЗ, заявившей, что от коронавируса нужно лечиться ибупрофеном. Пациентам его можно назначать параллельно с парацетамолом.
"В данном случае очень важно соблюдать рекомендации врача. Подходящее лекарство должен назначить врач и составить план лечения", — сообщили в ведомстве.
На данном этапе ВОЗ общается с врачами и не получает от них информации о негативном воздействии ибупрофена.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае разработано эффективное лекарство от коронавируса.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.