Есть мнение, что белые пятна на ногтях могут указывать на развитие некоторых заболеваний. Данное утверждение прокомментировала врач-дерматолог Екатерина Мокина.

"Как правило, если есть какие-то изменения на ногтевых пластинах в виде белых пятен, то это может говорить об определённых проблемах, но это не значит, что уже развивается какое-либо заболевание.

Есть поверхностная форма грибка, например, микоз ногтей, то есть когда грибки поражают ногтевые пластины. Бывает, что он тоже начинается с белых пятен.

Беловатые пятна могут появляться после каких-то внешних механических воздействий, в частности после химического воздействия. Это сочетание, когда наносят гель-лак, шеллак, а потом их счищают. Из-за этого происходит разрушение верхней части ногтевой пластины, что приводит к появлению белых расслаивающихся пятен.

Бывает, что так начинаются некоторые кожные заболевания.

Иногда белые пятна на ногтях появляются при возникновении проблем с щитовидной железой. Какие-то пятна на ногтях появляются на фоне лечения какого-либо заболевания как реакция на препараты. Такое очень часто бывает на фоне лечения антибиотиками, противовирусными препаратами, после химиотерапии или иммунной терапии.

Ногти очень чувствительны, поэтому некоторые заболевания могут отражаться на их состоянии", — заключила эксперт.