Белые пятна на ногтях могут указывать на язву или сахарный диабет

Тренер-наставник федеральной сети салонов маникюра и педикюра "Пальчики" Елена Лиховая в интервью изданию "Слово и дело" рассказала, о каких заболеваниях могут говорить белые пятна на ногтях.

Она пояснила, что, как правило, такие пятна не опасны, так как они смещаются к краю ногтевой пластины в процессе её роста, а потом исчезают во время очередного обрезания ногтей.

Но бывают ситуации, когда белые пятна на ногтях являются симптомами заболеваний.

"Белые пятна могут появляться в результате отравления тяжелыми металлами, они могут быть проявлением железодефицитной анемии, укатывать на сбои в работе щитовидки, а также быть итогом жестких диет с голоданием. Но не только. Такие дефекты могут предупреждать об обострении хронических болезней, например, проблем с сердцем, почками или печенью. Язва, сахарный диабет, воспаление легких, грибок, экзема, бактериальные инфекции ногтевой пластины — причин может быть множество", — пояснила Елена Лиховая.

Эксперт сообщила, что при появлении белых пятен на ногтях не нужно сразу обращаться к врачу. Этот косметический дефект редко говорит о наличии болезней. Но если присутствуют и другие симптомы, данный фактор должен насторожить.

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