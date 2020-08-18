Американские врачи рассказали об опасности солнечных ожогов

Американские учёные из Западного Резервного университета Кейза рассказали о том, насколько могут быть опасны для здоровья солнечные ожоги, при которых за короткое время в организме человека происходит поражение ДНК. Такие изменения могут привести к развитию рака.

Учёные провели эксперимент с искусственной кожей, состав которой был идентичен настоящей. С помощью лазерного спектрометра учёные зафиксировали формирующиеся в ДНК кожи мутации. Под воздействием ультрафиолета специалисты выявили так называемые "фотоаддукты", активизирующие реакции в клетках.

Специалисты отметили, что большинство людей не думают о последствиях солнечных ожогов, хотя они могут навредить здоровью. Имеющиеся в кофе ферменты после воздействия ультрафиолета могут восстановить только 99% клеток. Все остальные соединения отмирают, что в несколько раз повышает риск развития рака.

Учёные надеются, что новая информация о последствиях солнечных ожогов позволит разработать более эффективные солнцезащитные крема.

Для того, что свести на нет последствия негативного воздействия солнечных ожогов, нужно создать вещество, способное не допустить повреждения ДНК, блокирующее фотоаддукты.

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