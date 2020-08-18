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Американские врачи рассказали об опасности солнечных ожогов

Здоровье

Американские учёные из Западного Резервного университета Кейза рассказали о том, насколько могут быть опасны для здоровья солнечные ожоги, при которых за короткое время в организме человека происходит поражение ДНК. Такие изменения могут привести к развитию рака.

Учёные провели эксперимент с искусственной кожей, состав которой был идентичен настоящей. С помощью лазерного спектрометра учёные зафиксировали формирующиеся в ДНК кожи мутации. Под воздействием ультрафиолета специалисты выявили так называемые "фотоаддукты", активизирующие реакции в клетках. 

Специалисты отметили, что большинство людей не думают о последствиях солнечных ожогов, хотя они могут навредить здоровью. Имеющиеся в кофе ферменты после воздействия ультрафиолета могут восстановить только 99% клеток. Все остальные соединения отмирают, что в несколько раз повышает риск развития рака.

Учёные надеются, что новая информация о последствиях солнечных ожогов позволит разработать более эффективные солнцезащитные крема.

Для того, что свести на нет последствия негативного воздействия солнечных ожогов, нужно создать вещество, способное не допустить повреждения ДНК, блокирующее фотоаддукты.

Ранее врачи напомнили об опасности загара для здоровья.

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