Врачи напомнили об опасности загара для здоровья

Врачи объяснили, каким категориям людей запрещено загорать.

Доктор медицинских наук Юлия Галлямова сообщила, что людям, у которых выявлен фотодерматоз или фотодерматит, нужно избегать солнечных лучей. Это связано с тем, что под воздействием солнечных лучей у них на коже образуются волдыри, появляется зуд.

Также нельзя загорать людям, которые принимают антибиотики. Это объясняется тем, что если человек, который проходит курс лечения антибиотиками, будет загорать, у него будет сильно облезать кожа.

Также есть люди, которые входят в группу повышенного онкологического риска.

"Как правило, в эту группу входят люди с очень светлой кожей и большим количеством черных родинок", — пояснил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Внешний вид человека, имеющего легкий загар привлекателен. Загар скрывает недостатки кожи, визуально уменьшает мимические морщины и маскирует целлюлит. Однако постоянный загар требует жертв.