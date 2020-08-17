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Социальные связи защитят от депрессии

Здоровье

Исследователи из Массачусетской больницы рассказали, как можно справиться с депрессией.

Они выяснили, что от депрессии лучше всего защитят социальные связи. Также на психику благотворно влияет физическая активность. Кроме того, нужно минимизировать времяпребывание перед телевизором и дневного сна.

В исследовании учёных приняли участие 11 тысяч жителей Великобритании. На первом этапе было проведено общегеномное ассоциативное сканирование. На второй этап отбирали кандидатов из первого.

"Самым важным фактором, предотвращающим появление депрессии, оказалось количество социальных контактов, общение с семьей и близкими друзьями. Сегодня, в период социального дистанцирование, эти факторы имеют особенное значение", — сообщил автор исследования Джордан Смоллер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депрессия и тревожность меняют объём головного мозга.

 

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