Врач-эндокринолог назвала профессии, приближающие старение

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что у молодых людей стали чаще встречаться болезни, которые обычно наблюдаются у пожилых.

В частности, речь идёт о таком заболевании, как пресаркопения. Для данного недуга характерна потеря мышечной массы и увеличение доли жира в организме.

Саркопения также перестала быть старческой болезнью. Это связано с тем, что молодые люди стали чаще вести сидячий или лежачий образ жизни. Обычно данное заболевание встречается у представителей таких профессий, как учителя, врачи, офисные сотрудники.

А вот тем, кто ведут подвижный образ жизни и работают на должностях, требующих физической активности, раннее старение не грозит.

В частности, речь идёт об официантах, парикмахерах, курьерах, продавцах.

Ранее "Правда.Ру" писала о самых опасных профессиях в России.