Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг опасных профессий в России: врачи обогнали шахтёров и сапёров.
"По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет врачи впервые оказались на первом месте в рейтинге опасных профессий: ранее их работу называли самой рискованной 2-3% россиян, сегодня — каждый пятый. Самой опасной из-за пандемии коронавируса в настоящее время профессию врача посчитали 20% россиян.
Десять процентов россиян уверены в том, что больше всех рискуют на работе шахтёры. По мнению 8% респондентов, самую опасную работу выполняют пожарные. Деятельность военнослужащих и спасателей МЧС считают сопряжённой с высоким риском 6% россиян", — говорится в исследовании.
По 4% голосов набрали правоохранители, водители и политические деятели. Два процента опрошенных назвали самой рискованной профессией лётчика. По 1% голосов набрали профессии журналиста, преподавателя и сапёра.
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