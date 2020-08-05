Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг опасных профессий в России: врачи обогнали шахтёров и сапёров.

"По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет врачи впервые оказались на первом месте в рейтинге опасных профессий: ранее их работу называли самой рискованной 2-3% россиян, сегодня — каждый пятый. Самой опасной из-за пандемии коронавируса в настоящее время профессию врача посчитали 20% россиян.

Десять процентов россиян уверены в том, что больше всех рискуют на работе шахтёры. По мнению 8% респондентов, самую опасную работу выполняют пожарные. Деятельность военнослужащих и спасателей МЧС считают сопряжённой с высоким риском 6% россиян", — говорится в исследовании.