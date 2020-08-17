Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, какие продукты питания не следует есть на ужин.
Так, за вечерней трапезой не стоит употреблять мясо. Это связано с тем, что это очень тяжёлый продукт, организм его переваривает по 4-5 часов. Также в список вошли мучные изделия, сладости, продукты, в которых содержится большое количество калорий и мало пищевых волокон.
Тем, кто хочет похудеть, специалист не советует есть на ужин картофель, макароны и крупы, так как в их состав входит крахмал, усложняющий процесс пищеварения.
Кроме того, не стоит употреблять на ужин соленья, потому что они задерживают воду в организме.
На ужин лучше всего есть мясо птицы, нежирные сыры, морепродукты и растительную пищу.
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