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Продукты, которые нельзя есть на ужин, назвала диетолог Круглова

Здоровье

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, какие продукты питания не следует есть на ужин.

Так, за вечерней трапезой не стоит употреблять мясо. Это связано с тем, что это очень тяжёлый продукт, организм его переваривает по 4-5 часов. Также в список вошли мучные изделия, сладости, продукты, в которых содержится большое количество калорий и мало пищевых волокон.

Тем, кто хочет похудеть, специалист не советует есть на ужин картофель, макароны и крупы, так как в их состав входит крахмал, усложняющий процесс пищеварения.

Кроме того, не стоит употреблять на ужин соленья, потому что они задерживают воду в организме.

На ужин лучше всего есть мясо птицы, нежирные сыры, морепродукты и растительную пищу.

Ранее диетологи назвали самую полезную кашу для завтрака.

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