Бывший наставник "Спартака" Эмери вошел в пятерку лучших тренеров мира

Экс-тренер "Спартака" вошел в топ-5 мировых тренеров

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Бывший наставник московского футбольного клуба "Спартак" Унаи Эмери вошел в список лучших тренеров мира. Перечень создал журнал FourFourTwo

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В настоящее время Эмери является главным тренером "Астон Виллы".

Под руководством испанца клуб из Бирмингема на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ после 36 туров. Он набрал 67 очков.

Тренер был во главе "Спартака" один сезон — с июля по ноябрь 2012 года, пишет "СЭ".