Бывший наставник московского футбольного клуба "Спартак" Унаи Эмери вошел в список лучших тренеров мира. Перечень создал журнал FourFourTwo
В настоящее время Эмери является главным тренером "Астон Виллы".
Под руководством испанца клуб из Бирмингема на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ после 36 туров. Он набрал 67 очков.
Тренер был во главе "Спартака" один сезон — с июля по ноябрь 2012 года, пишет "СЭ".
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.