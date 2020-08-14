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Можно ли посещать стоматолога в период пандемии COVID-19?

Здоровье

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают отказаться от посещения стоматологов до окончания пандемии коронавируса, если проблемы с зубами не требуют экстренной помощи. Является ли данный призыв адекватным, рассказал главный врач Центра приватной стоматологии "Доктор Левин", кандидат медицинских наук, врач высшей категории, стоматолог, имплантолог Дмитрий Левин.

"Смотрите, какая ситуация. Если на приёме находится пациент, который инфицирован коронавирусом, то, конечно, врач при отсутствии защитного щитка, скорее всего, будет заражён, потому что обычной трёхслойной маски тут не хватит.

Комбинация из респиратора и щитка полностью защищает врача от инфицированного пациента. Другое дело, что пациенты, которые действительно настолько сильно заражены, что они вокруг себя рассеивают определённое количество вируса, конечно, на приём к стоматологу не пойдут, потому что у них температура под 40.

Эту рекомендацию понять легко, но проблема лишь в том, что к такому прикладному применению, возможно, она не подходит в силу того, что сейчас врачи все полностью защищены. Некоторые доктора работают в респираторе, а под ним ещё и маска.

У нас, например, в клинике все работают в защитных щитках. Если человеку срочно требуется помощь стоматолога, то, конечно, его примут. Но пациент, у которого в активной форме находится воспалительный процесс, к стоматологу никак не попадёт, потому что он в другом учреждении находится", - заключил эксперт.

 

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