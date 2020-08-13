В ВОЗ призвали отказаться от походов к стоматологу

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают отказаться от посещения стоматологов до окончания пандемии коронавируса, если проблемы с зубами не требуют экстренной помощи.

Об этом сообщил главный стоматолог ВОЗ Бенуа Варенн.

Он отметил, что учёные пока не могут оценить степень заражения из-за стоматологических процедур, так как некоторые из низ (например, ультразвуковая чистка, полировка зубов) повышают концентрацию в воздухе аэрозольных частиц с коронавирусом, которые могут вылетать из полости рта.

По словам экспертов ВОЗ, нужно провести ряд дополнительных исследований для более глубокого понимания риска, а пока людям не стоит обращаться к зубным врачам.

Стоит отметить, что специалисты ВОЗ не пояснили, кто будет компенсировать стоматологическим клиникам упущенную прибыль, так как известно, что их доход зависит только от количества пациентов.