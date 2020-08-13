Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают отказаться от посещения стоматологов до окончания пандемии коронавируса, если проблемы с зубами не требуют экстренной помощи.
Об этом сообщил главный стоматолог ВОЗ Бенуа Варенн.
Он отметил, что учёные пока не могут оценить степень заражения из-за стоматологических процедур, так как некоторые из низ (например, ультразвуковая чистка, полировка зубов) повышают концентрацию в воздухе аэрозольных частиц с коронавирусом, которые могут вылетать из полости рта.
По словам экспертов ВОЗ, нужно провести ряд дополнительных исследований для более глубокого понимания риска, а пока людям не стоит обращаться к зубным врачам.
Стоит отметить, что специалисты ВОЗ не пояснили, кто будет компенсировать стоматологическим клиникам упущенную прибыль, так как известно, что их доход зависит только от количества пациентов.
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