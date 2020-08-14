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ВОЗ: через пищу нельзя заразиться COVID-19

Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не стоит бояться заразиться COVID-19 через пищевые продукты.

Напомним, ранее в китайском городе Шэньчжэнь в ходе проверки образцов замороженных крылышек, завезённых из Бразилии, был обнаружен коронавирус.

Власти сразу же провели проверку людей, контактировавших с заражёнными продуктами, а также их родственников. Коронавирус ни у кого не выявили.

В четверг мэр провинции Аньхой заявил, что вирус был найден на упаковке креветок из Эквадора.

ВОЗ призывает не паниковать

Эксперты ВОЗ заявили, что до сих пор не было примеров передачи респираторного заболевания через продукты питания.

"Люди не должны опасаться продуктов питания или упаковки пищевых продуктов, обработки или доставки продуктов питания. Нет никаких доказательств того, что продукты питания или пищевая цепь участвуют в передаче этого вируса. Наша еда, с точки зрения заражения COVID, безопасна", — заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на виртуальной пресс-конференции в Женеве.

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