ВОЗ: через пищу нельзя заразиться COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не стоит бояться заразиться COVID-19 через пищевые продукты.

Напомним, ранее в китайском городе Шэньчжэнь в ходе проверки образцов замороженных крылышек, завезённых из Бразилии, был обнаружен коронавирус.

Власти сразу же провели проверку людей, контактировавших с заражёнными продуктами, а также их родственников. Коронавирус ни у кого не выявили.

В четверг мэр провинции Аньхой заявил, что вирус был найден на упаковке креветок из Эквадора.

ВОЗ призывает не паниковать

Эксперты ВОЗ заявили, что до сих пор не было примеров передачи респираторного заболевания через продукты питания.