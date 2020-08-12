Центр Гамалеи предоставил отчёт о действии российской вакцины от COVID-19.
"Прививка от коронавируса имеет 144 побочных симптома", — сообщает "Фонтанка".
Так, у 38 человек, принимавших участие в тестировании препарата, выявили: отёчность, боль, зуд в месте введения лекарства.
У большинства добровольцев наблюдались:
Кроме того, участников исследования беспокоили астения, ринорея и пирексия.
Препарат не рекомендован детям до 18 лет, а также людям пожилого возраста (старше 60 лет). Для этой категории граждан вакцина может быть опасна.
Для беременных и кормящих женщин применение лекарства также нежелательно.
В отчёте не содержится информация о том, какова продолжительность действия вакцины и как она взаимодействует с другими лекарствами.
Также неизвестна концентрация антител к COVID-19.
Препарат стоит с осторожностью применять людям, которые страдают аллергией или какими-либо хроническими заболеваниями, а ведь именно эта категория лиц входит в основную группу риска по коронавирусу.
Иными словами, отечественную вакцину ещё нужно исследовать. Она была протестирована на очень узкой группе людей.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в вакцине Гамалеи от коронавируса нет самого штамма коронавируса.
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