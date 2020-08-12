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Раскрыты побочные эффекты российской вакцины от COVID-19

Здоровье

Центр Гамалеи предоставил отчёт о действии российской вакцины от COVID-19.

"Прививка от коронавируса имеет 144 побочных симптома", — сообщает "Фонтанка".

Так, у 38 человек, принимавших участие в тестировании препарата, выявили: отёчность, боль, зуд в месте введения лекарства.

У большинства добровольцев наблюдались:

  • недомогание;
  • повышение температуры;
  • диарея;
  • головная боль;
  • снижение аппетита;
  • боль в горле;
  • заложенность носа.

Кроме того, участников исследования беспокоили астения, ринорея и пирексия.

Препарат не рекомендован детям до 18 лет, а также людям пожилого возраста (старше 60 лет). Для этой категории граждан вакцина может быть опасна.

Для беременных и кормящих женщин применение лекарства также нежелательно.

В отчёте не содержится информация о том, какова продолжительность действия вакцины и как она взаимодействует с другими лекарствами.

Также неизвестна концентрация антител к COVID-19.

Препарат стоит с осторожностью применять людям, которые страдают аллергией или какими-либо хроническими заболеваниями, а ведь именно эта категория лиц входит в основную группу риска по коронавирусу.

Иными словами, отечественную вакцину ещё нужно исследовать. Она была протестирована на очень узкой группе людей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в вакцине Гамалеи от коронавируса нет самого штамма коронавируса.

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