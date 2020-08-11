Диетолог предупредила об опасности лесных грибов

Главный диетолог министерства здравоохранения Краснодарского края Лейла Кадырова предупредила россиян об опасности съедобных лесных грибов.

"Нередко граждане собирают грибы вдоль дорог. А гриб — это, в сущности, губка. Она обладает свойством накапливать в себе всю вредную таблицу Менделеева, которая присутствует в выхлопных газах. Если вредные вещества содержались в высокой концентрации, а съедено было большое количество, ситуация закончится плохо. Когда начинается осенний сбор грибов, в отделение нефрореанимации привозят большое число людей с тяжелыми отравлениями", — пояснила она.

В связи с этим специалист напоминает о том, что нельзя покупать грибы с рук, так как в этом случае потребитель не знает, где их выращивали и в каких условиях они хранились.

Если в грибах содержатся токсичные элементы, и их условия хранения не соответствовали необходимым условиям, то эти вещества могут обладать усиленным действием, что повышает риск отравления.

Также очень важно соблюдать правила приготовления грибов. Подозрительные на вид грибы лучше выбросить, а остальные отварить и слить воду.

Людям с непереносимостью трегалозы и маленьким детям употреблять грибы не стоит.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что чага и другие трутовые грибы подавляют рост раковых клеток.

﻿