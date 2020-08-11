В Республике Коми возобновили оказание медицинской помощи в полном объёме. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Уйба.
На своей странице во "ВКонтакте" он написал, что в Коми снова начали работать поликлиники для детей и взрослых.
Кроме того, в республике возобновят работу наркологические и психоневрологические диспансеры.
Пациенты смогут посещать дневные стационары, а маленькие пациенты — проходить профилактические осмотры.
Жители Коми смогут обратиться в диагностические центры и женские консультации.
По словам главы республики, в Воркуте и Усинске снова будут доступны вакцинация, компьютерная томография и МРТ.
Людям пенсионного возраста всю амбулаторную помощь будут оказывать на дому.
Ранее врио главы Республики Коми Владимир Уйба объявил о том, что малоимущим жителям региона выделят землю для посадки картофеля.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.