В Коми возобновили оказание медицинской помощи в полном объёме

В Республике Коми возобновили оказание медицинской помощи в полном объёме. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Уйба.

На своей странице во "ВКонтакте" он написал, что в Коми снова начали работать поликлиники для детей и взрослых.

Кроме того, в республике возобновят работу наркологические и психоневрологические диспансеры.

Пациенты смогут посещать дневные стационары, а маленькие пациенты — проходить профилактические осмотры.

Жители Коми смогут обратиться в диагностические центры и женские консультации.

По словам главы республики, в Воркуте и Усинске снова будут доступны вакцинация, компьютерная томография и МРТ.

Людям пенсионного возраста всю амбулаторную помощь будут оказывать на дому.

Ранее врио главы Республики Коми Владимир Уйба объявил о том, что малоимущим жителям региона выделят землю для посадки картофеля.