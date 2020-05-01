Малоимущим в Коми выделят землю для посадки картофеля на зиму

В пятницу, 1 мая, врио главы Республики Коми объявил о принятии нового решения. Малоимущим гражданам региона выделят участки земли под посадку картофеля. Сообщается, что такая инициатива введена для обеспечения семей урожаем на зиму.

"Я принял решение о введении на территории республики дополнительной поддержки малоимущим гражданам, кто имеет огород и выращивает для себя картофель. Но даже если у вас нет огорода, то все равно даны указания муниципалитетам, что вы можете в заявительном порядке взять надел земли и посадить картофель, чтобы на зиму был свой урожай. Для этих целей сейчас продумаем механизм, чтобы выдать деньги на приобретение семенного картофеля, сделаем так, чтобы можно было купить и посадить не позднее конца мая - начала июня", - заявил врио главы региона в видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице республики "ВКонтакте".

Помощь гражданам, оставшимся без работы и без пособия по безработице

Ранее Владимир Уйба принял пакет мер для помощи гражданам, которые остались без работы и без максимального пособия по безработице. Из бюджета региона им единовременно выплатят по 5 тысяч рублей. По данным властей, таких граждан в республике насчитывается около 5 000 человек.

Статистика заражённых коронавирусом по региону

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Республике Коми, по состоянию на 1 мая в регионе зарегистрировали 649 случаев заражения COVID-19, из них 28 - за минувшие сутки. 64 человек вылечились от коронавирусной инфекции, а 7 - умерли от неё.