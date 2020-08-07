Российские учёные разработали универсальное устройство, которое позволяет повысить эффективность МРТ-исследования молочных желёз. О роли данной разработки в медицине, а также об основных факторах риска данного заболевания и способах его профилактики, рассказал акушер-гинеколог, репредуктолог, кандидат медицинских наук, международный эксперт в области репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе.

"Безусловно, любые разработки в направлении профилактики рака молочной железы — это актуально. Это позволит снизить уровень смертности от этого заболевания.

В настоящее время растёт число случаев заболевания раком молочной железы.

У этого есть определенные и биологические предпосылки, в том числе и медицинская инструментарная составляющая.

Во-первых, у нас сейчас маммография входит в программу диспансеризации, соответственно, выявляемость растёт и за счёт улучшения качества диагностики.

В тот же время есть определенные нюансы, связанные с тем, что в российских семья как правило мало детей. Кроме того, в крупных мегаполисах женщины очень много работают, загружены, они стремятся сократить период грудного вскармливания, а этот как раз и является одним из факторов риска возникновения в последующем онкологических процессов как доброкачественных, так и злокачественных.

К тому же огромное количество женщин в России проходит через процедуру аборта — это так же усугубляет состояние молочной железы. Согласно статистике, у нас одна из восьми женщин в течение жизни может столкнуться с диагнозом рак молочной железы.

Соответственно, любые скрининговые методы, хотя на сегодняшний день МРТ пока нельзя отнести к скрининговым методам, сегодня очень актуальны.

Когда нужно проходить обследование?

С 20 лет молодым женщинам рекомендуется заниматься самообследованием и периодически проходить профилактическое обследование в виде УЗИ молочных желез.

После 40 лет уже рекомендуется хотя бы раз в год. После 45следует проходить маммографию.

Что касается МРТ-диагностики, то на сегодняшний день он относится к вспомогательным. Однозначно сказать, что информативность самого исследования считается выше, чем цифровая маммография или УЗИ, особенно для женщин, у которых высокая плотность молочных желез", — заключил эксперт.