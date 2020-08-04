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Эффективность МРТ молочных желёз повысили за счёт нового устройства

Наука » Технологии

Магнитно-резонансная томография является одним из эффективных методов диагностики заболеваний. Но обычные клинические томографы рассчитаны на сканирование всего тела или его крупных участков. Для того, чтобы повысить качество снимков, компании производят специальные дополнительные устройства. Данные приборы являются очень дорогостоящими, к тому же они не универсальны. Клиники должны закупать устройства той же марки, что и томограф.

Российские учёные, в том числе и специалисты из Университета ИТМО, разработали универсальное устройство, с помощью которого можно проводить МРТ-исследования молочных желёз даже в стандартных томографах.

Принцип работы устройства

"Разработка представляет собой небольшой резонатор из специальной керамики. Эта керамика обладает очень большой диэлектрической проницаемостью и крайне низкими магнитными потерями. Она настраивается под работу томографа, локализует и усиливает магнитное поле в молочной железе.

Она собирает поле от катушки в нужном месте, а потом передает энергию возбуждённых протонов на большую катушку", — сообщили специалисты.

Данный метод исследования становится при этом более безопасным.

К тому же новое устройство является более дешёвым и универсальным, так как подходит ко всем томографам.

 

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