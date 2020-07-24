Мурашко рассказал о летальности от "ковида" в процентном соотношении

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о том, что количество умерших от заражения коронавирусной инфекции составляет 1,62%.

По его словам, это самый лучший показатель по сравнению со смертностью в других странах.

Он также добавил, что для лечения больных коронавирусом было обучено уже более 1,5 миллиона медиков.