Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о том, что количество умерших от заражения коронавирусной инфекции составляет 1,62%.
По его словам, это самый лучший показатель по сравнению со смертностью в других странах.
Он также добавил, что для лечения больных коронавирусом было обучено уже более 1,5 миллиона медиков.
Артефакты, найденные археологами в пещере в Центральной Мексике, являются убедительным доказательством того, что люди заселяли континент на 15 тысяч лет раньше, чем принято считать.