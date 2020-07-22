АОЗ: В Швеции от коронавируса могут умереть еще 3000 человек

В Агентстве общественного здравоохранения Швеции заявили, что в стране от COVID-19 могут умереть еще 3000 человек. Известно, что шведские власти отличаются мягким подходом к сдерживанию распространения инфекции, что привело к большому числу умерших. Прогноз основан на одном из трех возможных сценариев, которые представило в своем отчете Агентство общественного здравоохранения страны.

Два сценария

Согласно самому худшему сценарию, коронавирус будет следовать традиционной траектории пандемии. В таком случае жертвами инфекции могут стать 5800 граждан.

Более вероятный сценарий будет видеть кластеры новых случаев по всей стране, которые затем быстро спадут. В этом случае от коронавируса могут умереть 3200 человек.

Однако Агентство общественного здравоохранения заявило, что есть положительная динамика.

"В Швеции сохраняется положительная тенденция с довольно быстрым снижением количества случаев", — сообщил главный эпидемиолог Агнесс Тегнелл.

Он также отметил, что особенно серьезные случаи заболевания, требующие интенсивной терапии, существенно сократились.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отказ Швеции от введения карантина ради экономики обернулся провалом.