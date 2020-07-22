Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Сербия готова с НАТО дружить, но не вступать
"Химки" планируют усилить состав шестью футболистами "Спартака"
Украинцы устроили протесты из-за дистанционного обучения
"Локомотив" переманивает капитана "Спартака"
Пистолет Калашникова ППК-20 готов к серийному производству
Отельеры займутся развитием пляжей в Самарской области
Знаток "Что? Где? Когда?" ответил на обвинения в домогательствах
Исмаилов потяжелел перед боем с Емельяненко
Глобальное потепление повышает активность молний

АОЗ: В Швеции от коронавируса могут умереть еще 3000 человек

Здоровье

В Агентстве общественного здравоохранения Швеции заявили, что в стране от COVID-19 могут умереть еще 3000 человек. Известно, что шведские власти отличаются мягким подходом к сдерживанию распространения инфекции, что привело к большому числу умерших. Прогноз основан на одном из трех возможных сценариев, которые представило в своем отчете Агентство общественного здравоохранения страны.

Два сценария

Согласно самому худшему сценарию, коронавирус будет следовать традиционной траектории пандемии. В таком случае жертвами инфекции могут стать 5800 граждан.

Более вероятный сценарий будет видеть кластеры новых случаев по всей стране, которые затем быстро спадут. В этом случае от коронавируса могут умереть 3200 человек.

Однако Агентство общественного здравоохранения заявило, что есть положительная динамика.

"В Швеции сохраняется положительная тенденция с довольно быстрым снижением количества случаев", — сообщил главный эпидемиолог Агнесс Тегнелл.

Он также отметил, что особенно серьезные случаи заболевания, требующие интенсивной терапии, существенно сократились.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отказ Швеции от введения карантина ради экономики обернулся провалом.

Последние материалы
Пистолет Калашникова ППК-20 готов к серийному производству
Отельеры займутся развитием пляжей в Самарской области
Знаток "Что? Где? Когда?" ответил на обвинения в домогательствах
Карантин на Украине продлили до конца лета
Исмаилов потяжелел перед боем с Емельяненко
Глобальное потепление повышает активность молний
Ведьма Алена Полынь: о православии, вере, религии и ведьмах
Формат нового учебного года определят в августе
Радость детям, скидки родителям: в ЦДМ открываются центры развлечений
Круизный турпоток в Нижегородскую область планируют удвоить к 2024 году
Популярное
Новости Украины
Украина может потерять восемь областей из-за нового Майдана

От Украины могут отделиться восемь областей в случае нового Майдана. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Украина может потерять восемь областей из-за нового Майдана
Певец Юрий Антонов срочно госпитализирован
Российский шоу-бизнес
Певец Юрий Антонов срочно госпитализирован
Здоровье
В Испании число зараженных коронавирусом выросло на 400%
Прибалтика
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Любовь Степушова Холодная война между США и Китаем становится все жарче Любовь Степушова Василий Амирджанов Дегтярев отказался говорить с протестующими гражданами Василий Амирджанов Усам Оздемиров От кризиса к росту, от волокиты к "цифре" Усам Оздемиров
Комментарии
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
"Регион наполнен ядерным оружием": чем чреват конфликт Индии и Китая
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
Режиссер из Украины снимает фильм о гомосексуалистах-казаках
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Путин хочет поехать в Хабаровск
"Серьёзное дело": Дегтярёв о своем назначении
Путин хочет поехать в Хабаровск
Путин хочет поехать в Хабаровск
"Кристально чистый человек": Жириновский получил, что хотел
Путин хочет поехать в Хабаровск
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
"Все агенты Кремля": британские депутаты ополчились на "Лондонград"
Маркедонов: внекарабахское направление конфликта более опасно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ