Отказ Швеции от введения карантина ради экономики обернулся провалом

Решение Швеции об отказе от введения в стране карантинных мер в период пандемии коронавируса привело к провалу. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на данные экономиста Джейкоба Киркегора из Института мировой экономики Петерсона.

В первую очередь уровень смертности населения в Швеции стал выше, чем в соседних государствах и США.

Никаких плюсов в области экономики страна не получила:

ВВП Швеции по итогам текущего года может потерять 4,5%;

уровень безработицы в мае вырос до 9% (с 7,1% в марте).

Киркегор считает, что экономический кризис в Швеции связан с тем, что страна очень зависит от международной торговли. Несмотря на то, что Швеция отказалась от введения карантина, ее промышленные предприятия остановились, как и предприятия других стран, так как нарушилась цепочка поставки. Такой исход был предсказуем с самого начала.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Швеции пожалели об отказе от карантинных мер.