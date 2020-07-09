Решение Швеции об отказе от введения в стране карантинных мер в период пандемии коронавируса привело к провалу. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на данные экономиста Джейкоба Киркегора из Института мировой экономики Петерсона.
В первую очередь уровень смертности населения в Швеции стал выше, чем в соседних государствах и США.
Никаких плюсов в области экономики страна не получила:
Киркегор считает, что экономический кризис в Швеции связан с тем, что страна очень зависит от международной торговли. Несмотря на то, что Швеция отказалась от введения карантина, ее промышленные предприятия остановились, как и предприятия других стран, так как нарушилась цепочка поставки. Такой исход был предсказуем с самого начала.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Швеции пожалели об отказе от карантинных мер.
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