В Новосибирске построят вирусологический центр за 26 млрд рублей

В Академгородке Новосибирска на базе Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины создадут вирусологический центр. Ученые РАН будут проводить здесь международные исследования, связанные с возбудителями инфекционных заболеваний, представляющих наибольшую опасность для человека.

В реализацию проекта вложат 26 млрд рублей. Проектные работы запланированы на 2021 год.

"Основные средства пойдут на "технологическую начинку". Работы подобного рода за Уралом практически не ведутся, лабораторий первого и второго классов опасности нет", — сообщил заместитель директора ФИЦ ФТМ Олег Пыклик.

С 2013 года на базе ФИЦ ФТМ работает профильное подразделение, специалисты которого изучают пути распространения и эволюцию штаммов гриппа. Данная лаборатория активно сотрудничает с зарубежными специалистами.