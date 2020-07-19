Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал о том, что участникам испытаний вакцины от COVID-19 понадобилась помощь психолога.
По его словам, испытуемые устали от длительной изоляции и психолог был вынужденной мерой для выздоровления.
Уточняется, что в остальном все добровольцы, которые участвовали в испытаниях полностью здоровы.
В одном из московских отелей в центре столицы была обнаружена мертвой известная психотерапевт и сексолог Анна Амбарцумян.