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Выявлена взаимосвязь между уровнем сахара в крови и стрессом

Здоровье

Ученые из США выявили связь между высоким уровнем сахара в крови и уровнем кортизола у людей, страдающих диабетом второго типа.

Специалисты провели исследование. Его участниками стали пациенты, у которых были выявлен диабет и депрессия.

Оказалось, что существует связь между уровнями гормона стресса кортизолом и глюкозы.

Исследование, проводившееся ранее, показало, что стресс и депрессия — это две основные причины более плоского профиля кортизола. Из-за данной особенность контролировать уровень сахара в крови становится сложнее.

Медики советуют пациентам с диабетом избегать стрессовых ситуаций.

Ранее врачи рассказали, какие меры следует предпринять для профилактики диабета. В первую очередь нужно следить за своим весом, особенно с возрастом. Это связано с тем, что из-за скопления жировой ткани в организме уменьшается восприимчивость к инсулину, что становится одной из предпосылок к развитию заболевания.

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