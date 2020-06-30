Доктор наук объяснил последствия мутации коронавируса

Эпидемиологи в России сообщили о том, что за период пандемии в стране было обнаружено более 100 различных штаммов коронавируса.

Вирусолог, профессор Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский утверждает, что мутация — это нормальный жизненный цикл любого вируса. Примечательно, что каждая последующая мутация становится менее опасной для человека.