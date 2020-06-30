Эпидемиологи в России сообщили о том, что за период пандемии в стране было обнаружено более 100 различных штаммов коронавируса.
Вирусолог, профессор Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский утверждает, что мутация — это нормальный жизненный цикл любого вируса. Примечательно, что каждая последующая мутация становится менее опасной для человека.
"Вирусы быстро мутируют, и из одного первоначального возникает облако мутантов. Некоторые погибают, какие-то выживают. COVID-19 пришел к нам таким готовеньким, потому что прошел через теплокровных животных. А в человеческом организме вирусы не отращивают "зубы и когти", как на животных, поэтому на нас он постепенно ослабевает", — пояснил Аграновский.
"И Россия здесь не исключение, это общее правило для всех. Вирус неприятный, в каком-то смысле хуже гриппа. Однако новые штаммы становятся все слабее, теряют свою опасность", — добавил вирусолог.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.