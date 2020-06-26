Рафинированное масло провоцирует развитие рака

Хирург-онколог Иван Карасев полностью отказался от употребления рафинированного растительного масла.

По словам врача, данный тип масла подвергается воздействию гексана и бензина, а в процессе жарки в продукте образуются канцерогенные вещества.