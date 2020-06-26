Хирург-онколог Иван Карасев полностью отказался от употребления рафинированного растительного масла.
По словам врача, данный тип масла подвергается воздействию гексана и бензина, а в процессе жарки в продукте образуются канцерогенные вещества.
"Рафинированное масло содержит огромное количество трансжиров, которые накапливаются в организме, и со временем избыток данных веществ приводит к развитию различных заболеваний и, конечно же, рака", — написал Карасев в "Инстаграме".
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