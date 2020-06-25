Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование
Жители Донбасса голосуют по поправкам в Конституцию
Уфимец "разобрался" с насильником малолетних мальчиков
В аэропортах Турции туристов будут тестировать на COVID-19
Токаев: казахский язык должен стать престижным и востребованным
Пингвины Адели лучше размножаются в условиях меньшего количества льда
Генетик раскрыл механизм регуляции генов
Может ли Путин участвовать в голосовании по поправкам?
Названы самые популярные у школьников предметы на ЕГЭ

Глава Роспотребнадзора доложила об ситуации с COVID-19

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об улучшении эпидемиологической ситуации в России.

По ее словам, на сегодня суточный прирост зараженных составляет 1,3%, в то время как в марте этот показатель достигал тридцати процентов.

"Эпидемиологическая ситуация в нашей стране стабилизируется. Если в середине марта — во второй половине марта темп прироста составлял около 30%, среднесуточный за семь дней 10 мая он составлял порядка 7%, сегодня он составляет 1,3%, что явно свидетельствует о стабилизации эпидемического процесса в стране и о возможности проводить те мероприятия, о которых мы сегодня говорим", — сказала Попова на заседании ЦИК.

Последние материалы
Эксперты предупредили о новой пенсионной реформе
Названы самые популярные у школьников предметы на ЕГЭ
Может ли Путин участвовать в голосовании по поправкам?
Пользователи "Одноклассников" смогут загружать свои стикеры
На Кубани возобновится работа межмуниципального транспорта
Стадион в Саратове продают на сайте объявлений за 20 млн рублей
В Кузбассе задержали вандала, укравшего ограду с могилы ветерана
Милявская обратилась в суд, чтобы выселить бывшего мужа
От сдачи ЕГЭ отказались почти 10% заявителей
Дым от пожаров влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую системы
Популярное
Российский шоу-бизнес
Назван размер компенсации, которую заплатит Ефремов семье Захарова

Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.

Назван размер компенсации, которую заплатит Ефремов семье Захарова
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Общество
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Бывший СССР
Лукашенко расплакался на параде Победы в Москве
Зарубежный
Принц Гарри тайно прилетел в Лондон без Меган Маркл
Руслан Веснянко Украинская народная примета: перед выборами вспомнить о языковой проблеме Руслан Веснянко Василий Амирджанов Полиция заинтересовалась игрушечным наномитингом Василий Амирджанов Игорь Буккер 24 июня - Парад Победы и начало Отечественной войны Игорь Буккер
Комментарии
Расчувствовавшись, Лукашенко назвал Москву "столицей Родины"
Эксперты предупредили о новой пенсионной реформе
Забыв о коронавирусе и кризисе, Верховная рада вспомнила про Крым
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Как Варшава исполнила свою мечту и оказалась в кошмаре
Тарзан предстал перед фанатами в совершенно новом образе
Лукашенко терпит фиаско накануне выборов
Расчувствовавшись, Лукашенко назвал Москву "столицей Родины"
Евгений Пригожин обратился с открытым письмом к Конгрессу США
Лукашенко терпит фиаско накануне выборов
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Барецкий заявил, что был в машине Ефремова в момент ДТП
Барецкий заявил, что был в машине Ефремова в момент ДТП
Как Варшава исполнила свою мечту и оказалась в кошмаре
Как Варшава исполнила свою мечту и оказалась в кошмаре
Как хакеры помогли Тайваню бороться с Covid-19
Тарзан предстал перед фанатами в совершенно новом образе
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ