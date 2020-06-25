Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об улучшении эпидемиологической ситуации в России.

По ее словам, на сегодня суточный прирост зараженных составляет 1,3%, в то время как в марте этот показатель достигал тридцати процентов.

"Эпидемиологическая ситуация в нашей стране стабилизируется. Если в середине марта — во второй половине марта темп прироста составлял около 30%, среднесуточный за семь дней 10 мая он составлял порядка 7%, сегодня он составляет 1,3%, что явно свидетельствует о стабилизации эпидемического процесса в стране и о возможности проводить те мероприятия, о которых мы сегодня говорим", — сказала Попова на заседании ЦИК.