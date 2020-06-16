Врач: из-за коронавируса нужно сохранять осторожность

В личном автомобиле можно не использовать средства индивидуальной защиты. Но при общении с другими людьми необходимо соблюдать социальную дистанцию и выполнять все рекомендации по безопасности.

Об этом напомнил доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

"Заражаемость не закончилась. Сегодня опять 8 тысяч с лишним в России у нас все-таки инфицированных. Как же не надо сохранять вот эти индивидуальные средства защиты? Обязательно надо. Еще вирус никуда не ушел. Мало того, у нас есть целый ряд замаскированных источников заражения: люди бессимптомные, например. Конечно, если вы сидите в машине за рулем, вам не нужно на себя напяливать ни маски, ни скафандры, ни перчатки, ничего. Но если вы идете в магазин, конечно, вам все-таки нужно при общении с людьми иметь средства индивидуальной защиты. Это целесообразно", — отметил эксперт.

Напомним, сто с 16 июня в Москве стартовала вторая волна снятия ограничений. Среди прочего начали работать летние веранды. Как пояснили в мэрии столицы, выдано разрешение на застройку около трех тысяч веранд. Треть из них сегодня приняли первых гостей.